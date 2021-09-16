В Виннице учительницу обвиняют в развращении школьника

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Виннице полиция расследует факт совершения развратных действий относительно малолетнего ребенка.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

В полицию поступила информация о возможном совершении в 2018-2019 годах развратных действий учительницей одной из школ города в отношении малолетнего ученика.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

В рамках открытого уголовного производства правоохранители выясняют обстоятельства возможного совершения неправомерных действий в отношении малолетнего ребенка.

За совершение такого преступления предусмотрено до 5 лет лишения свободы. // УНИАН