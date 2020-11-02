В Винницкой области директора карьера будут судить за убытки более чем на ₴230 млн.

В Винницкой области гендиректора карьера будут судить за незаконную добычу гранита, которая нанесла ущерб государству на 236 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

«Установлено, что чиновник с апреля по сентябрь 2017 года совершил незаконную добычу гранита с Жежелевского месторождения в Винницкой области общим объемом более 104 тыс. кубических метров, зная, что действие разрешительных документов на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения не возобновлено. Указанными действиями государству нанесено 236 млн грн ущерба», — сообщили в ОГП.

Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении генерального директора одного из гранитных карьеров по факту нарушения использования недр (часть 4 статьи 240 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.