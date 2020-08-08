В Винницкой области мужчина после ссоры попытался сжечь свою жену

В Винницкой области 8 августа работники полиции задержали 49-летнего жителя Калиновки, который на почве ревности пытался сжечь свою жену. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.

«Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. За такое правонарушение ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

У женщины ожогами поражено 80% тела. Полицейские выяснили, что во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег. На момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицией открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч.1 ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство). За такое правонарушение задержанному грозит до 15 лет. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»