В Винницкой области женщина пыталась выдать убийство мужа за суицид

В одном из населенных пунктов Литинского района Винницкой области 63-летняя женщина пыталась выдать убийство мужа за суицид.

Вчера, 18 января 2022 года, около 23:20 на спецлинию «102» обратилась 62-летняя жительница села Новоселица с информацией о том, что ее супруг покончил с собой.

Как сообщают источники, прибывшие на место происшествия полицейские при осмотре тела 48-летнего мужчины отметили ножевые ранения в области груди и живота.

В ходе проведения следственных мероприятий было установлено, что к смерти мужчины причастна сама заявительница. Так, между супругами возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина несколько раз ударила ножом своего мужа.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Спрятав орудие убийства – нож – на кухне, женщина позвонила в полицию, и сообщила о том, что, придя домой, обнаружила в комнате своего супруга, покончившего с собой.

Злоумышленница задержана в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 (Умышленное убийство) УК Украины.

На месте работали судебно-медицинские эксперты, эксперты-криминалисты, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются. // «Криминал»