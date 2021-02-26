В Ярмолинцях суд покарав обвинуваченого у домашньому насильстві щодо бабусі

Ярмолинецький районний суд визнав винним 27-річного обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), та призначив йому остаточне покарання у виді 5 років обмеження волі, однак звільнив від його реального відбування на іспитовий строк 3 роки.

Як встановив суд, молодий чоловік у 2019-2020 роках систематично вчиняв психологічне насильство стосовно своєї бабусі, з якою мешкав: нецензурно ображав, шарпав за одяг, погрожував фізичною розправою, виганяв з дому. За вчинення домашнього насильства суд тричі притягував його до адміністративної відповідальності.

За умисне систематичне вчинення психологічного, фізичного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, що призвело до погіршення її життя, кривдник опинився на лаві підсудних у статусі обвинуваченого в кримінальному провадженні.

Під час судового розгляду справи свідки підтвердили, що онук часто ображав літню жінку, вимагав в неї гроші, виганяв з хати. Через це вона не раз змушена була ночувати у сусідів, а то й на вулиці.

Обвинувачений у домашньому насильстві визнав, що в нетверезому стані кричав на бабусю і ображав її. Потерпіла жінка це також підтвердила, але просила не позбавляти волі онука і суворо його не карати. Запевнила, що примирилася з ним.

Обираючи вид та міру покарання, суд врахував, що обвинувачений вчинив нетяжкий злочин, негативно характеризується за місцем проживання, раніше судимий. Обставиною, що пом’якшує його покарання, суд визнав щире каяття, а тією, що обтяжує, – вчинення злочину щодо особи похилого віку.

«Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку призначити (обвинуваченому) покарання в межах санкції ст. 126-1 КК України у виді обмеження волі на максимальний строк. (…) Разом з тим, враховуючи обставину, яка пом’якшує його покарання, думку потерпілої, враховуючи матеріали досудової доповіді, суд вважає за доцільне звільнити (його) від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, при цьому визначивши іспитовий строк в максимальному розмірі», – ідеться у вироку суду.

Вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду.

Пресслужба Хмельницького апеляційного суду