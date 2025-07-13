В’язень утік з тюрми, сховавшись у сумці співкамерника

20-річний ув’язнений втік з в’язниці Корбас, що поблизу французького міста Ліон (Франція), сховавшись у сумці свого співкамерника, який залишав установу після закінчення свого терміну.

Про це пишуть Le Parisien та BFMTV .

Адміністрація в’язниці заявила, що молодий чоловік відбував «кілька тюремних покарань». На його імʼя також видали ордер на арешт у межах розслідування, пов’язаного з організованою злочинністю.

За даними вʼязниці, чоловік скористався звільненням свого співкамерника, щоб сховатися в сумці та вибратися з в’язниці. Це сталося ще 11 червня, однак зафіксували втечу лише наступного ранку.

Прокуратура Ліона вже розпочала розслідування за фактом «втечі в складі організованого угруповання та злочинної змови».

Крім того, було розпочато внутрішнє розслідування, щоб «пролити світло» на обставини цієї втечі.