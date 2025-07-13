В’язень утік з тюрми, сховавшись у сумці співкамерника
20-річний ув’язнений втік з в’язниці Корбас, що поблизу французького міста Ліон (Франція), сховавшись у сумці свого співкамерника, який залишав установу після закінчення свого терміну.
Про це пишуть Le Parisien та BFMTV.
Адміністрація в’язниці заявила, що молодий чоловік відбував «кілька тюремних покарань». На його імʼя також видали ордер на арешт у межах розслідування, пов’язаного з організованою злочинністю.
За даними вʼязниці, чоловік скористався звільненням свого співкамерника, щоб сховатися в сумці та вибратися з в’язниці. Це сталося ще 11 червня, однак зафіксували втечу лише наступного ранку.
Прокуратура Ліона вже розпочала розслідування за фактом «втечі в складі організованого угруповання та злочинної змови».
Крім того, було розпочато внутрішнє розслідування, щоб «пролити світло» на обставини цієї втечі.Tweet