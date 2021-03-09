В Запорожье 20-летний уголовник ограбил водителя маршрутки

Молодой человек был неоднократно судим за корыстные преступления.

Вчера, 8 марта около 20:25 в отдел полиции №5 Запорожского районного управления полиции обратился водитель маршрутного автобуса и заявил, что его ограбили на остановке общественного транспорта. Неизвестный через незакрытые двери проник в салон, схватил деньги из кассы и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

В это время неподалеку находился патрульный автомобиль сотрудников патрульной полиции. Они быстро сориентировались в ситуации и догнали грабителя.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, которая установила личность нарушителя. Им оказался ранее неоднократно судимый за корыстные преступления 20-летний житель Запорожья. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, наказание предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет. // ria-m.tv