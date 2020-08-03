В Запорожье врач-иностранец устроил стрельбу, ранив мужчину

В Запорожье иностранца задержали по подозрению в ранении другого человека из огнестрельного оружия.

Об этом сообщили УНН правоохранители.

Происшествие произошло во дворе одного из жилых домов Запорожья. Между местными жителями, а именно мужчиной 1993 года рождения и мужчиной 1979 года рождения (гражданином Грузии, который работает врачом в одном из роддомов города), возник конфликт. Во время конфликта последний осуществил в сторону своего оппонента несколько выстрелов из пистолета.

В результате младший мужчина получил огнестрельные ранения груди, с которыми был госпитализирован. Подозреваемого в причинении ранения задержали.

Сейчас начато досудебное расследование по подозрению в покушении на убийство.