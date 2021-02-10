В Запорожской области школьник до смерти избил мужчину

В Запорожской области в доме нашли тело погибшего 26-летнего мужчины. Полицейские сообщили о подозрении 16-летнему школьнику.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Отмечается, что инцидент случился в Мелитопольском районе. Полицейские установили, что ночью возле кафе подросток без причины начал жестоко бить ногами по голове мужчину, который лежал пьяным на земле и не оказывал сопротивления. При этом конфликта между ними не было.

После совершения преступления парень начал скрываться, однако его попытки избежать ответственности были напрасными. Он находился в Херсонской области, откуда его доставили в отдел полиции в Мелитополе.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении. // Новости N