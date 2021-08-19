В здании Запорожского горсовета проходят обыски

Сегодня, 19 августа, в Запорожском городском совете, а также в районных администрациях и коммунальных предприятиях проводятся обыски.

Серию обысков проводят следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой.

Об этом сообщили в ГУНП в Запорожской области.

Обыски проходят у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах мэра и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях, а также в салоне красоты «Персона», который принадлежит Наталье Зайченко.

В горсовете ситуацию не комментируют. // 061