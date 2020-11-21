В Житомирской области мужчина избил врача и медсестру

В Житомирской области мужчина избил медсестру и семейного врача из-за отказа в подписании с ним декларации, в результате чего врача госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Житомирской областной прокуратуры.

«… начато уголовное производство по факту совершения пациентом хулиганства в отношении семейного врача медицинского центра Житомира (ч.1 ст. 296 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 19 ноября в центре первичной медицинской помощи.

«Местный житель, 1970 года рождения, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, вступил в словесный конфликт и совершил хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, нанеся им телесные повреждения. После этого инцидента врачу понадобилась медицинская помощь, в связи с чем ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование, которое проводит Житомирский отдел полиции, продолжается.