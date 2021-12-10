ВАКС арештував заступника мера Одеси

Бриндак зможе вийти на свободу під заставу 25 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід заступнику мера Одеси Олегу Бриндаку з застави на арешт.

Про це повідомила пресслужба суду.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід виконуючому обов’язки заступника Одеського міського голови – керуючому справами виконавчого комітету з застави на тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 24 970 000 гривень. Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – до 7 лютого 2022 року включно», — йдеться в повідомленні.

Раніше йому призначили заставу в розмірі майже 40 млн гривень, які він сплатити не зміг.

Бриндака підозрюють в участі в злочинній організації та зловживанні службовим становищем при виділенні земельних ділянок під забудову без конкурсних процедур. Йому інкримінували ст. 255 (участь в злочинній організації) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ вважають, що у 2015-2019 роках мер Одеси Геннадій Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії та іншими посадовими особами допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектар. Через це місто втратило понад 558 мільйонів гривень. Загальний збиток міського бюджету від дій злочинної організації слідство оцінило в 689 мільйонів гривень.

Основну вигоду від схеми нібито отримував одеський бізнесмен Володимир Галантернік. // LB.ua