Вбивство 12-річної дитини у Яготині: неповнолітньому юнаку повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 15-річному юнаку у вбивстві малолітньої дитини в місті Яготин Київської області (ч. 2 п. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 10 серпня 2020 року до Яготинського відділення поліції звернувся батько із заявою про зникнення його 12-річної доньки, яка напередодні ввечері не повернулась з прогулянки додому. В ході проведення розшукових заходів працівниками поліції виявлено тіло малолітньої дитини.

Наразі в порядку статті 208 КПК України правоохоронними органами затримано місцевого жителя, який підозрюється у вчиненні вбивства дівчини. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області