Вбивство чоловіка на Майдані Незалежності – затриманому повідомлено про підозру 

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 повідомлено про підозру 44-річному чоловіку, затриманому за фактом умисного вбивства чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).

Так, 08 грудня близько 20 години на лінію «102» надійшло повідомлення, що в підземному переході станції Київського метрополітену «Площа Майдан Незалежності» виявлено тіло чоловіка.

Встановлено, що у ході спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у результаті один з них вдарив свого опонента ножем у живіт та втік з місця вчинення злочину. Від отриманого поранення 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду швидкої.

За результатами проведеного розслідування, правоохоронцями встановлено та затримано особу, причетну до вбивства чоловіка. Ним виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан.

Наразі затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється слідчими Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві.

Київська міська прокуратура