Вбивство водія автобуса на трасі – викрито ймовірного вбивцю

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 26-річному чоловіку за фактом умисного вбивства минулих років (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що 19 червня 2017 року у селищі Васищеве на трасі було знайдено автобус із включеними фарами та запалюванням, а за кермом – труп водія із ножовими пораненнями в області грудної клітки.



Враховуючи, що вбивця залишив місце злочину та тривалий час переховувався від слідства, до сьогоднішнього моменту не було повідомлено жодній особі про підозру, проте завдяки спільним діям окружної прокуратури та поліції встановлено такі обставини.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, підозрюваний регулярно користувався послугами автобуса маршруту «Харків-Хорошево». У нього склалося неприязне відношення до водія автобуса через його образливе ставлення до пасажирів, внаслідок чого чоловік вирішив його вбити.

19 червня 2017 року, перебуваючи на станції «Жихор», чоловік попрохав водія, який збирався їхати в гараж, відвезти його в попутному напрямку.

На узбіччі перед в’їздом до села Васищеве чоловік попросив зупинити автобус та відчинити задні двері.

Скориставшись зупинкою автобуса, він підійшов до водія, дістав заздалегідь заготовлений ніж та почав наносити численні удари по різним частинам тіла, позбавивши водія автобуса життя.

16 грудня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України.



Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури