Вбили, щоб не повертати 40 000 доларів: поліцейські розкрили резонансне вбивство

Підозрювані вивезли тіло загиблого в лісоcмугу між Калинівкою та Хмільником і закопали, а його автомобіль перефарбували та заховали в гаражі на Житомирщині. За таке їм загрожує довічне позбавлення волі.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, над розкриттям особливо тяжкого злочину поліцейські працювали протягом місяця. 37-річний мешканець Хмільника зник ще 21 лютого разом зі своїм автомобілем.

Поліцейські перевіряли усі версії. Серед них основна – вбивство, оскільки в день зникнення чоловік зустрічався з двома жителями Уланівської територіальної громади, які заборгували йому гроші. З того часу потерпілого ніхто не бачив.

7 березня зловмисників затримали. Під процесуальним керівництвом Хмільницької окружної прокуратури слідчі районного відділу поліції повідомили їм про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, та незаконному заволодінні транспортним засобом. Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внести заставу.

Свою причетність до зникнення потерпілого 29-річний та 36-річний «боржники» категорично заперечували. Затримані надавали слідству покази, які нібито підтверджували їх алібі.

Після проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових дій, десятків експертиз поліцейські спростували покази чоловіків та отримали докази причетності останніх до вбивства. Також правоохоронці встановили місце перебування автомобіля вбитого.

20 березня тіло потерпілого поліцейські відкопали в лісосмузі неподалік від Хмільника.

За попередньою інформацією слідства, затримані спланували вбивство заздалегідь. Вони домовились з потерпілим про зустріч на своєму підприємстві, коли там не буде робітників. Зловмисники нанесли загиблому тілесні ушкодження несумісні з життям, після чого тіло вивезли за місто і закопали. Легковик потерпілого перефарбували та заховали на околиці Бердичева Житомирської області в орендованому гаражі.

За вчинення злочинів, передбачених п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України правопорушникам загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області