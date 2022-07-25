Вбив батька під час сімейного конфлікту: у столиці затримали підозрюваного

Під час сварки син завдав родичу тілесних ушкоджень, від яких чоловік помер. За скоєння тяжкого злочину слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від медиків, що у квартирі на вулиці Дмитрівській лежить чоловік без ознак життя. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, оперативники та судово-медичний експерт.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці затримали 40-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«У ході досудового розслідування ми з’ясували, що між родичами часто виникали сварки. Під час чергового конфлікту син вдарив батька по голові тупим предметом, а потім бив його руками та ногами. Від отриманих травм потерпілий помер до приїзду лікарів. Судово-медичний експерт оглянув тіло потерпілого та вияв численні забої. На даний час ми встановлюємо знаряддя вчинення злочину».

Слідчий Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва