Вбив матір ударами ножа – на Київщині повідомлено про підозру 18 річному молодику

За процесуального керівництва прокурорів Броварської оружної прокуратури повідомлено про підозру 18 річному мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 27 жовтня 2022 року в місті Бровари підозрюваний, перебуваючи за місцем свого проживання, взяв ніж та зайшов до кімнати, де знаходилася його мати. Він завдав жінці щонайменше 5 ударів ножем в спину. Від отриманих колото-різаних поранень потерпіла померла.

Відомо що між вбитою та її сином часто виникали сварки на побутовому ґрунті.

Після скоєного, юнак ще деякий час перебував вдома разом з батьком та удавав що нічого не сталося, а коли чоловік виявив скривавлене тіло жінки, хлопець взяв речі та пішов з дому. По дорозі він викинув знаряддя вбивства та поїхав за місто.

Затримали його правоохоронці на залізничному вокзалі у столиці, при собі підозрюваний мав квиток на потяг до іншої області.

Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура