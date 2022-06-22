Вчитель інформатики на Одещині пропагував «русский мир» через заборонені соцмережі

Слідчі Управління СБУ в Одеській області повідомили про підозру черговому пропагандисту, який відкрито підтримував збройну агресію рф та активно поширював матеріали проросійської пропаганди.

Про це повідомляє УНН.

За даними досудового слідства, вчитель інформатики з Сергіївки активно поширював через заборонені соцмережі проросійські матеріали на підтримку загарбницької путінської політики щодо нашої держави.

У своїх дописах чоловік визвав правомірною збройну агресію рф в Українї, розпочату ще у 2014 році.

Крім того, у своїх репостах та публікаціях прибічник окупантів вітав проведення “спецоперації” в Україні, співчував та підтримував російських “асвабадітєлєй” і бойовиків незаконних збройних формувань “ДНР/ЛНР”.

Фігуранту кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі СБУ, повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії за процесуального керівництва обласної прокуратури.