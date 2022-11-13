Вечеря з випадковим знайомим ледь не коштувала запоріжанці життя

Нібито з добрих спонукань чоловік спочатку провів жінку додому, а потім жорстоко побив та заволодів її майном. Лише через тиждень вона прийшла до тями завдяки зусиллям лікарів.

Наприкінці серпня до відділу поліції № 1 Запорізького РУП надійшло повідомлення, що до медичного закладу у несвідомому стані з тяжкими травмами голови доставлено 64-річну жінку.

У подальшому правоохоронці з’ясували, що життя жінці врятував своєчасний візит сина. Навідавшись до матері, той виявив, що вхідні двері зачинені з середини. А коли потрапив у квартиру завдяки допомозі екстрених служб, знайшов матір без свідомості в крові.

На місці слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції та керівництво терпідрозділу провели низку невідкладних слідчих та оперативно-пошукових заходів щодо з’ясування обставин події.

Але повну картину резонансного злочину поліцейські встановили після того, як потерпіла прийшла до тями та була в змозі надати свідчення.

Співробітники з’ясували, що того дня жінка прийняла пропозицію від незнайомця провести її дому. Спілкування вони продовжили в квартирі за чаркою алкоголю. Тоді між ними виник конфлікт, у ході якого гість наніс їй декілька ударів в обличчя. Поки потерпіла перебувала без свідомості, зловмисник викрав її мобільний телефон, банківську картку та золоті прикраси.

Співробітники кримінальної поліції відділу №1 Запорізького РУП провели ряд оперативних та розшукових заходів, і на підставі отриманої інформації та зібраних речових доказів встановили особу, причетну до розбійного нападу. Ним виявився 35-річний місцевий житель. Тривалий час він переховувався від органів досудового розслідування, але цього тижня правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали нападника.

10 листопада слідчим за погодженням з Вознесенівською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Працівники поліції попереджають громадян, не будьте легковажними. Не довіряйте випадковим знайомим, тим паче не намагайтеся їх одразу запрошувати до своїх осель. Це може мати негативні наслідки.

Відділ комунікації поліції Запорізької області