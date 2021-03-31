«Відкати» з премій працівники віддавали заступнику Миронівського міського голови

Сума повернутих премій становила від 5 000 до 40 000 грн.

Вчора, 30 березня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції та слідчі обласної поліції викрили одного із заступників Миронівського міського голови під час отримання від підлеглого неправомірної вигоди.

Посадовець за певну «винагороду» нараховував максимально завищені премії та надбавки окремим працівникам виконавчого комітету — від 200% до 350 % до щомісячної заробітної плати. Натомість підлеглі віддавали йому частину коштів — від 5 000 до 40 000 грн. Загалом щомісяця заступник міського голови отримував за свою «щедрість» до 200 000 грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків у службовому кабінеті правоохоронці виявили та вилучили «чорнові» записи із зазначенням даних про отримані кошти, а також 17 000 грн, які були передані як неправомірна вигода.

Вирішується питання про повідомлення посадовцю підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України