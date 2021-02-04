«Відкрийте, я працівник ЖЕКу» — у Харкові засуджено квартирного грабіжника

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Київський районний суд м. Харкова визнав винним чоловіка у вчиненні грабежу та розбою (ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК України) та призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що раніше судимий 30-річний мешканець м. Києва у вересні 2019 року проник до однієї з квартир у Харкові, представившись співробітником ЖЕКу. Зловмисник зв’язав власницю квартири, закрив її у ванній кімнаті. Крім цінних речей, чоловік викрав кредитну картку потерпілої. Залякавши жінку, він дізнався пін-код картки та отримав доступ до грошей.

У березні 2020 року чоловік проник до помешкання іншої жінки, яка є громадянкою Індії, представившись знайомим власника квартири. Погрожуючи ножем, грабіжник забрав цінні речі з квартири та грошові кошти.

У травні 2020 зловмисник знову, представившись робітником ЖЕКу, проник до квартири, де мешкали дві громадянки Індії. Зачинивши потерпілих у ванній кімнаті, чоловік викрав цінні речі та кошти.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, складає понад 75 тис. грн.

Довідково: вирок суду набере законної сили після сплину строків на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури