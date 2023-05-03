Відкрито провадження щодо фактів зловживань начальником Одеського військкомату під час призову

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.

За оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

Крім того ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.