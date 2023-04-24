Відпочинок у столиці завершився різаниною

Фігурант приєднався до застілля із знайомими, а після розпиття алкоголю почав бійку, в ході якої вдарив товариша ножем у живіт. Потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували, а зловмисника затримали та помістили під варту. Відтепер наступні вісім років він може провести за гратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікаря про те, що з вулиці Чорнобильської госпіталізовано чоловіка з проникаючим пораненням живота. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка з’ясувала обставини та задокументувала злочин.

Провівши першочергові слідчі дії правоохоронці встановили, що до злочину причетний 39-річний киянин. Напередодні конфлікту зловмисника запросили приєднатися до застілля на природі. Після розпиття алкоголю між двома чоловіками розпочалася сварка, яка переросла у бійку. Фігурант дістав з кишені розкладний ніж, вдарив ним опонента у живіт та намагався втекти.

Небайдужі громадяни затримали ймовірного підозрюваного та передали правоохоронцям, які негайно прибули на виклик. З місця події слідчі вилучили речовий доказ – ніж зі слідами крові, який направили на експертизу.

Слідчі за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За рішенням суду на час досудового розслідування затриманий перебуватиме під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва