«Викрали бабусю, можливо хочуть відібрати її квартиру»

Патрульні затримали осіб, які проти волі посадили жінку в автомобіль

Учора вдень заявниця приїхала відвідати свою бабусю, яка проживає у квартирі на вулиці Данила Щербаківського. Вдома літня жінка була не одна, а в компанії незнайомців. Онуці вони пояснили, що збираються винаймати це житло, та швидко вивели власницю на вулицю, посадили до автомобіля і поїхали у невідомому напрямку. Завадити незнайомцям жінці не вдалося, але вона запам’ятала номер авто та прикмети незнайомців.

Заявниця одразу звернулася до поліції та повідомила про викрадення бабусі. Через цю подію в місті ввели оперативний план «Перехват» по розшуку автомобіля Renault. Патрульні, які стежать за безпекою міста через камери відеонагляду, скерували найближчі до Renault автопатрулі.

На вулиці Зодчих патрульним вдалося зупинити автомобіль з імовірними викрадачами. У салоні перебувало четверо осіб та налякана 78-річна жінка. Інспектори затримали ймовірних злочинців та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

Киев Оперативный