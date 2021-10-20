Викрито чергову групу продавців підроблених сертифікатів про вакцинацію та результати ПЛР-тестів

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Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко

«10 «умільців» незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов. За час своєї роботи вони встигли наштампувати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 фальшованих сертифікатів. Щомісячний заробіток зловмисників сягав 4-х мільйонів гривень.
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Діяльність групи викрили Кіберполіція та представники Міністерство цифрової трансформації України, а слідчі Поліція Харківської області ретельно задокументували всі факти.
У результаті «напрацювали» зловмисники собі на 4 статті Кримінального кодексу, 7 з них (включаючи організатора) затримані»
Поліція працює над виявленням усіх фактів підроблення та збуту медичної документації, яка підтверджує COVID-безпечність. Якщо ви маєте інформацію про такі випадки, повідомляйте на 102 або телефонуйте в Кіберполіцію 0 800 505 170.

Національна поліція України

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