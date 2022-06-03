Викрито групу осіб, які з надуманих підстав вимагали кошти у жителя Нетішина

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури слідчими ГУНП в області повідомлено про підозру двом мешканцям м. Нетішин у вимаганні, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з насильством небезпечним для здоров’я потерпілого, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що двоє жителів м. Нетішин протягом декількох місяців, із застосуванням насильства та з надуманих підстав вимагали у місцевого мешканця щомісяця кошти.

Чоловіки вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчинення потерпілим кримінального правопорушення.

Після передачі частини коштів зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Вирішується питання про обрання затриманим особам запобіжного заходу у виді триманні під вартою.

Протиправну діяльність припинено спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури