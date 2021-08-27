Викрито інтернет-агентів спецслужб РФ: їхнім завданням була дискредитація «Кримської платформи»

Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам спецслужб РФ дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у південних регіонах України. У Херсоні викрито ще одну групу ворожих інтернет-агентів.

За завданням своїх «кураторів» зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації «Кримської платформи», її учасників та результатів.

Для приховування протиправної діяльності агітатори публікували свої дописи від імені «лідерів громадської думки».

За поширення деструктивного контенту зловмисники щомісяця одержували гроші через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Встановлено, що до складу ворожого осередку входило декілька місцевих жителів. Інформацію для своїх «публікацій» вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР».

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Слідчі органів безпеки повідомили одному з організаторів групи про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Наразі матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного скеровано до суду.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

Крім того, за матеріалами СБУ засуджено двох ворожих інтернет-агентів, які виконували завдання своїх «кураторів» з території Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Через соцмережі вони закликали до зміни меж державного кордону, у тому числі приєднання південних і східних регіонів нашої країни до РФ.

У ході обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що розповсюджувані ворожою агентурою тексти містили заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Рішенням судів зловмисників визнано винними за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Заходи СБУ із запобігання та викриття спроб інформаційно-підривної діяльності іноземних спецслужб проти нашої держави тривають.

СБУ