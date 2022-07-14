Викрито масштабну корупційну схему топ-керівників Держпродспоживслужб

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно «освоїти» понад 650 млн грн з державного бюджету.

Завдяки роботі СБУ на випередження злочинним намірам вдалося запобігти, а причетним фігурантам – уже повідомлено про підозри. Серед них — двоє чиновників категорії «А», що належить до вищого корпусу державної служби в Україні:

в.о. голови Держпродспоживслужби; заступник голови Держпродспоживслужби; директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби; керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби; в.о. директора одного з державних підприємств; керівник приватної компанії.

Як встановила СБУ, вищезазначені посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах.

Через цю структуру чиновники планувати освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. За попередніми даними, мова йде про 680 млн грн.

Для цього вони вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину.

Високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн. З метою отримання вказаних коштів Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн грн із державного бюджету.

Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури, дана фірма запропоновала найвищу ціну.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець «надав» Держпродспоживслужбі «готовий реєстр» уже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 2 313 000 грн.

Втім, ініційована СБУ перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужби відсутня база даних електронного реєстру, а укладання вказаного договору спричинило нанесення збитків державі у розмірі 2 313 000 грн.

Як результат, двом високопосадовцям категорії «А» Держпродспоживслужби та чотирьом іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Заходи з викриття зловмисників здійснювали співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ спільно з ДБР та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України