Викрито медиків, які створили в Одесі «конвеєр» із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

Служба безпеки України викрила медиків, які створили механізм фальшування сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в одному з медичних закладів Одеси.

За даними слідства, група зловмисників налічувала декілька осіб із чітко визначеними обов’язками. Посередник підшуковував «клієнтів» серед нібито перевірених людей, медсестра вела облік «вакцинованих» і заповнювала відповідні документи, а лікар вносив неправдиві дані в інформаційну систему Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

За останні пів року щонайменше 100 чоловік щомісяця отримували свідоцтво про вакцинацію, яке відображалося у застосунку «Дія». При цьому щеплень їм ніхто не робив. Така послуга коштувала від 1 до 2 тис. грн.

Під час обшуків, проведених за адресами роботи та фактичного мешкання зловмисників, правоохоронці виявили:

документи, у тому числі медичні, що засвідчують фейкові щеплення;

комп’ютерну техніку, з якої вчинялися несанкціоновані втручання в інформаційну систему НСЗУ;

мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність;

банківські картки, через які здійснювалися «розрахунки» з клієнтами.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні правопорушення.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Після виявлення персональних даних осіб, які були протиправно внесені в інформаційну систему НСЗУ, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.

Заходи із викриття протиправної схеми проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно зі співробітниками кіберполіції Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Нагадуємо, що підробка та збут тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу – це кримінальне правопорушення, яке карається штрафом до 17 тис. грн, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до двох років.

Використання завідомо фальшивого документа також підпадає під ст. 358 Кримінального кодексу України і карається до 2 років обмеження волі.

СБУ