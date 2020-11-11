Викрито мільйонні збитки, завдані бюджету Черкас під час закупівлі медичного обладнання

Служба безпеки України підозрює директора одного із медичних закладів Черкас у завданні мільйонних збитків бюджету міста.

За версією досудового слідства, керівництво медзакладу уклало угоду зі столичної компанією на майже 15 мільйонів гривень для закупівлі вартісного діагностичного обладнання.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання. У такий спосіб бізнесменам удалося заволодіти коштами міського бюджету у розмірі понад 3 мільйони гривень.

За вчинену службову недбалість, яка призвела до великих державних збитків, керівнику медичної установи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Викриття оборудки здійснювалось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.

СБУ