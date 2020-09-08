Викрито організатора незаконного переправлення іноземців з України до ЄС

За процесуального керівництва прокуратури Київської області затримано громадянина Узбекистану за фактом організації незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України).

За попередньою інформацією, чоловік, який був раніше судимий за аналогічний злочин, організував канал незаконного переправлення громадян Узбекистану, Пакистану та Туреччини через державний кордон України до країн Європейського Союзу. За свої послуги він отримував грошову винагороду в розмірі від 1 500 до 2 000 доларів США з кожного іноземця.

Організатора нелегального перенаправлення затримано в одному із сіл Івано-Франківської області, в порядку статті 208 КПК України, співробітниками слідчого управління Головного управління Служби безпеки України, за оперативного супроводження оперативного підрозділу управління контррозвідки Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області