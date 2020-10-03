Викрито осіб, які налагодили масштабне виробництво наркотиків та їх збут через Telegram

Київською місцевою прокуратурою N 1 спільно з поліцією Києва задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, які займалися виготовленням та збутом на території столиці та інших міст України наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Як установлено у ході досудового розслідування, група осіб організувала на території Запорізької області лабораторію з виготовлення наркотичного засобу метадону, а також психотропних речовин амфетамін, метамфетамін та альфа–пвп у промислових масштабах.

Замовлення на виготовлені наркотики приймалися через месенжер Telegram, а оплата здійснювалось на банківські картки або грошовими переводами за допомогою платіжних систем. Після підтвердження оплати замовнику відправлялась посилка з наркотичними засобами або психотропними речовинами.

При цьому особи, які відправляли та отримували поштові відправлення в різних регіонах України, використовували засоби конспірації та вигадані анкетні дані.

У ході проведення обшуків за адресою розташування лабораторії у м. Запоріжжя вилучено обладнання, велику кількість порошкоподібних та кристалічних речовин, прекурсорів та інгредієнтів.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри організатору та іншим особам, причетним до вчинення злочину. Слідчі дії тривають.

Київська міська прокуратура