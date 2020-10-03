Викрито осіб, які налагодили масштабне виробництво наркотиків та їх збут через Telegram
Київською місцевою прокуратурою N 1 спільно з поліцією Києва задокументовано та припинено протиправну діяльність групи осіб, які займалися виготовленням та збутом на території столиці та інших міст України наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).
Як установлено у ході досудового розслідування, група осіб організувала на території Запорізької області лабораторію з виготовлення наркотичного засобу метадону, а також психотропних речовин амфетамін, метамфетамін та альфа–пвп у промислових масштабах.
Замовлення на виготовлені наркотики приймалися через месенжер Telegram, а оплата здійснювалось на банківські картки або грошовими переводами за допомогою платіжних систем. Після підтвердження оплати замовнику відправлялась посилка з наркотичними засобами або психотропними речовинами.
При цьому особи, які відправляли та отримували поштові відправлення в різних регіонах України, використовували засоби конспірації та вигадані анкетні дані.
У ході проведення обшуків за адресою розташування лабораторії у м. Запоріжжя вилучено обладнання, велику кількість порошкоподібних та кристалічних речовин, прекурсорів та інгредієнтів.
Наразі вирішується питання про повідомлення підозри організатору та іншим особам, причетним до вчинення злочину. Слідчі дії тривають.