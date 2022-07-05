Викрито шахрая, який за допомогою дрону ошукав чоловіка на 40 тисяч євро

Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайського заволодіння коштами громадянина (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше судимий за корисливий злочин 34-річний киянин вступив у злочинну змову з двома невстановленими слідством особами для здійснення шахрайства під виглядом обміну валют.

Зловмисники розмістили в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та домовилися з клієнтом про зустріч біля одного з пунктів обміну.

Отримавши від потерпілого 40 тисяч євро, один із учасників злочинної групи, непомітно помістив грошові кошти у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого скерував літальний апарат у невідомому напрямку, тим самим заволодівши вказаними коштами.

За результатами проведених слідчих дій одного з учасників злочинних дій затримано. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дрон шахраїв з прикріпленою сумкою з грошима був виявлений неподалік місця скоєння злочину місцевою мешканкою, яка повідомила про знахідку правоохоронні органи.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення спільників підозрюваного.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура