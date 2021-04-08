Викрито схему незаконного ввезення в Україну залізничних вагонів із РФ

Понад 600 вагонів були завезені в Україну та поставлені на облік за підробленими документами. Незаконні оборудки здійсненні всупереч постанові Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1147.

Під час досудового розслідування слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили схему ввезення на митну територію України у режимі імпорту залізничних вагонів.

Такі дії суперечать вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять із Російської Федерації». Зокрема постановою передбачено пряму заборону ввезення з РФ на митну територію України залізничних вагонів.

Правоохоронці встановили, що один із суб’єктів господарської діяльності з РФ завіз на митну територію України понад 600 залізничних вагонів, які у подальшому були взяті на облік за підробленими документами щодо їх походження. Крім того, строк експлуатації частини вагонів закінчився у 2020 році.

Сьогодні, 8 квітня, на території міста Києва та Київської області проведено ряд обшуків, під час яких вилучено документацію щодо придбання залізничних вагонів у юридичних та фізичних осіб РФ та ввезення їх на митну територію України.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. За фактами зловживання службовим становищем і службового підроблення фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)