Викрито схему розкрадання «ковідних» коштів на Сумщині: привласнено ₴2,7 мільйона

СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Внаслідок злочинних дій підрядної компанії на Сумщині держава зазнала збитків на 2,7 млн грн.

За оперативною інформацією, кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на COVID-19 та ремонті трьох амбулаторій.

У жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у відповідному тендері і мала одразу розпочати роботи. Усе це – щоб на початку 2021 року новозбудоване відділення вже приймало хворих.

За матеріалами слідства, організатори оборудки систематично вносили неправдиві дані в бухгалтерські документи про начебто придбання будівельних матеріалів, крім того більшість робіт було виконано лише «на папері». Натомість «зекономлені» кошти зловмисники привласнювали.

Як свідчать підрахунки податківців та Держаудитслужби, внаслідок таких дій зловмисники незаконно привласнили 2,7 млн грн з державного Фонду боротьби з пандемією COVID-19.

Щоб запобігти подальшому розкраданню державних коштів, СБУ звернулась до органів влади для невідкладного реагування відповідно до чинного законодавства та умов договорів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство для встановлення всіх причетних осіб та повернення до бюджету незаконно привласнених державних коштів.

Заходи із викриття оборудки проводилися Управлінням СБУ у Сумській області за координацією Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції та Головним управлінням ДПС у Сумській області за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

СБУ