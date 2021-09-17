Викрито схему заволодіння компенсаційними коштами за майно в забруднених радіацією територіях

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам злочинного угруповання за фактами привласнення майна, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, начальник управління, начальник відділу однієї з районних державних адміністрацій області та місцевий суб’єкт оціночної діяльності налагодили схему заволодіння бюджетними коштами, призначеними для компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або переселення з радіоактивно забруднених територій.

Вони залучали жителів Коростенського району, реєстрували їх в напівзруйнованих та нежилих будівлях у забруднених радіацією селах. Згодом їх будинки викуповувалися за рахунок бюджетних коштів за завищеною в декілька разів ціною. У селах Сарновичі та Берестовець Коростеньского району напівзруйновані будинки були оцінені у понад 300 тис грн кожен, що еквівалентно вартості квартири в обласному центрі.

Учасники організованої групи вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та у 2017–2020 роках протиправно заволоділи бюджетними коштами, призначеними для компенсації за втрачені 12 об’єктів нерухомого майна у цих селах на загальну суму понад 4 млн грн.

Правоохоронцями проведено низку обшуків у фігурантів провадження, під час яких вилучено докази їхньої протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора