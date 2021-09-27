Викрито українське КБ, яке на замовлення РФ модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму

Служба безпеки України викрила велике конструкторське бюро у Дніпрі, яке тісно співпрацювало з окупаційною владою Криму. Зловмисники займалися модернізацією об’єктів енергетичної інфраструктури півострова, формально прикриваючись афілійованими підприємствами з РФ.

Дане конструкторське бюро отримувало значні контракти від уряду РФ. Вартість лише одного з них становила близько 260 млн рублів ($3,5 млн).

Серед їхніх проектів ‒ виконання конструкторських робіт на об’єктах АО «КримТЕЦ»: «Сімферопольської ТЕЦ», «Камиш-Бурунської ТЕЦ» і «ТЕЦ Сакських теплових мереж».

Зловмисники діяли не напряму: щоб обійти український закон і «не співпрацювати з окупантами», вони створили декілька компаній в РФ. Саме вони і були формальним прикриттям цієї діяльності: брали участь у тендерах; від їх імені укладалися угоди щодо реконструкції енергетичних об’єктів окупованого півострова.

У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено:

технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим;

платіжні картки російських банків;

печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.

Наразі слідчими СБУ у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України, здійснюється низка експертиз.

Планується повідомлення про підозру організаторам злочинної діяльності.

Тривають слідчі дії для встановлення і покарання всіх причетних осіб.

Викриття незаконної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

СБУ