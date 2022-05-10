Викрито вбивцю, «смотрящого» за колонією, який вимагав у засуджених гроші для «общака»

45-річний підозрюваний, який понад десять років відбуває покарання за вчинення вбивства та розбійного нападу, разом із 39-річним спільником поширювали злочинний вплив у виправній установі.

Зловмисники били та залякували інших засуджених, вимагали щомісячно переказувати гроші на свої рахунки.

Злочинну діяльність документували слідчі Слідчого управління спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, працівниками оперативного відділу Виправної колонії №39 та оперативного підрозділу ЦЗМРУ. Силову підтримку забезпечували бійці спецпідрозділів КОРД та ЦИКЛОН.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правопорушники, вимагали в одного із засуджених щомісячну плату – 20 тисяч гривень. За відмову платити — били та погрожували фізичною розправою.

За оперативною інформацією, гроші мали спрямовуватися на фінансування криміналітету.

«Смотрящому» та його спільнику, який також відбуває покарання за вчинення вбивства та розбійного нападу, слідчі слідчого управління повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального Кодексу України.

В межах відкритого кримінального провадження в приміщеннях колонії проведено ряд обшуків. Слідчі вилучили чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності фігурантів.

Процесуальне керівництво розслідування здійснює прокуратура Вінницької області.

Такий злочин карається позбавленням волі терміном до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області