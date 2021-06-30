Вимагали хабаря за непритягнення до адмінвідповідальності — ще одному поліцейському повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру патрульному поліцейському одного із секторів Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, інспектор одного із секторів Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області та патрульний цього ж відділу поліції, вступивши у попередню змову, вимагали у чоловіка неправомірну вигоду в розмірі 12 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності. Поліцейські обіцяли чоловіку не складати протокол за фактом керування автомобілем без водійського посвідчення та скоєного ДТП.

18 червня цього року, відразу після одержання зазначеної суми коштів, інспектора поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

30 червня цього року його спільнику — патрульному поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Другого оперативного відділу (з дислокацією в м. Харків) Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури