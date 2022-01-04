Вінничанина підозрюють в нанесенні смертельних тілесних ушкоджень чоловіку

За кілька годин після вчинення злочину оперативники затримали раніше судимого жителя обласного центру, який під час конфлікту спричинив несумісні з життям тілесні ушкодження своєму знайомому. Підозрюваний затриманий у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, на тілі 48-річного потерпілого поліцейські виявили ознаки насильницької смерті. В ході проведення першочергових слідчих та розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до цього злочину, та затримали його за місцем проживання. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 38-річний вінничанин.

Поліцейські встановили, що ввечері товариші та співмешканка потерпілого розпивали спиртні напої. Під час застілля на ґрунті ревнощів між чоловіками виникла бійка, в ході якої гість наніс кілька ударів в голову товаришу та пішов спати. Коли ранком зловмисник побачив, що товариш мертвий, відразу втік.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Вінницької області