Вінничанина судитимуть за вимагання грошей, поєднане з насильством

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно 25-річного жителя м. Вінниці, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи).

Слідством установлено, що вінничанин протягом лютого – березня поточного року створив вигадану ситуацію щодо виникнення боргового зобов’язання у потерпілого, після чого погрозами насильства висловив вимогу виплати йому грошові кошти у розмірі 1000 доларів США за його безпеку. Так, 25-річний чоловік неодноразово висловлював потерпілому погрози фізичною розправою, у тому числі із застосуванням предмета, схожого на вогнепальну зброю, які потерпілий сприймав, як реальні.

У подальшому, співробітниками поліції затримано зловмисника та вилучено у нього грошові кошти, які він вимагав у потерпілого.

У разі доведення винуватості чоловіка в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури