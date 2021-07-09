«Вінницяобленерго» спростовує крадіжку електроенергії майнерами, а в СБУ заявляють, що оперують фактами та мають докази

Енергетична компанія «Вінницяобленерго» заявила, що фактів крадіжок електричної енергії з мереж не зафіксовано.

Про це йдеться в оприлюдненій пресслужбою компанії заяві після інформації про те, що СБУ викрила незаконний відбір великих обсягів електричної енергії у Вінниці.

«Офіційно заявляємо, що наша компанія не має жодного відношення до будь-якої протиправної діяльності. В приміщеннях, які належать нашій компанії, ніколи не працювало обладнання призначене для майнінгу криптовалют», — сказано в заяві.

Водночас у компанії підтвердили, що на територіях, прилеглих до АТ «Вінницяобленерго», 7 липня проводилися слідчі дії.

«Фахівці нашої компанії разом з представниками управління Держенергонагляд у Вінницькій області були залучені у якості експертів. У ході обстеження представниками контролюючого органу не було виявлено жодних фактів крадіжок електричної енергії. Тому інформація щодо багатомільйонних крадіжок електроенергії не відповідає дійсності», — наголошують у «Вінницяобленерго».

Зазначається, що керівництво АТ «»Вінницяобленерго» активно співпрацює зі слідством та зацікавлене у встановлені всіх фактів та покаранні винних осіб.

Учора СБУ повідомила про викриття у Вінниці найбільшої в історії України підпільної майнінгової ферми. За даними спецслужби, крипту «видобували» на території «Вінницяобленерго».

За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 188-1 Кримінального кодексу — самовільне використання електричної енергії. Під час обшуків було вилучено 3800 ігрових приставок, понад 500 відеокарт, 50 процесорів, чорнову документацію, блокноти, телефони, флешки.

У пресцентрі Службі безпеки України заявили, що СБУ оперує цифрами і фактами та має аргументовані докази масштабних крадіжок електроенергії на АТ «Вінницяобленерго».

«Наразі тривають слідчі дії, в рамках яких встановлюються нові факти можливих протиправних схем навколо цього товариства. Тобто позиція СБУ буде відображена в доказовій базі провадження», — заявили у пресцентрі.

За інформацією джерел LB.ua в правоохоронних органах, один із директорів викритої «криптоферми» має родинні зв’язки із керівництвом «Вінницяобленерго». А саме є кумом керівника. // LB.ua