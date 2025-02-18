Вінничанин вимагав у знайомого $1500 надуманого боргу

Вінницькою обласною прокуратурою спільно із слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області, за оперативного супроводу УСБУ у Вінницькій області та УКР у Вінницькій області викрито вінничанина, який незаконно вимагав кошти за неіснуючий борг.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 21-річному вінничанину у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою насильства над потерпілим (вимагання) в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Підозрюється, що чоловік, створив умови про нібито існування у 24-річного знайомого перед ними безпідставної заборгованості у сумі 1 500 доларів США, що фактично не відповідало дійсності.

Він з червня 2025 року, застосовуючи фізичне насильство, вимагав та, діючи під контролем правоохоронних органів у ході контролю за вчиненням злочину, перебуваючи поблизу одного з Вінницьких торгових центрів, одержав від потерпілого грошові кошти в сумі 1500 доларів США. Після передачі грошей, зловмисника затримали правоохоронці. Гроші виявлено та вилучено у ході його особистого огляду.

Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури