Винуватець смертельної ДТП проведе за ґратами 6 років та сплатить потерпілим ₴1 млн.

За публічного обвинувачення Летичівської окружної прокуратури суд визнав винним 35-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого та у залишенні в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, у червні 2017 року між селами Пасічна та Харківці Хмельницького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння водій автомобіля, виїхав на зустрічну смугу, здійснив зіткнення із моторолером та зник із місця події.



Від отриманих тілесних ушкоджень мотоцикліст загинув, а його пасажир отримав тяжкі травми.

Вироком Старокостянтинівського районного суду винуватця ДТП засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Окрім кримінального покарання, горе-водій має відшкодувати рідним загиблого та травмованому понад 1 млн грн моральної шкоди.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури