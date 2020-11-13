Вирубка дерев майже на 5,7 млн. грн: судитимуть майстра лісу

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно майстра лісу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що упродовж серпня 2019 року–лютого 2020 року майстер лісу Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» не забезпечив належне зберігання майна ввіреного йому державного підприємства, внаслідок чого невстановлені особи вирубали понад 500 дерев різних порід — сосен, кленів, берез, дубів, черемх.

Загальна сума збитків, завданих державі, складає майже 5,7 млн грн.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НП Україні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури