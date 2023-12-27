Внаслідок розстрілу автомобіля на Дніпропетровщині загинув водій

За фактом умисного вбивства 49-річного водія слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція.

27 грудня близько 18-ї години до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та здійснив декілька пострілів, попередньо з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці.

Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області