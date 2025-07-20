Внаслідок вибуху у квартирі в Дніпрі загинув 46-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали травми
19 липня близько 05:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі в Чечелівському районі Дніпра.
На місці події працювали слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 та вибухотехніки.
За попередньою інформацією, вибух предмета, схожого на гранату, стався у руці одного з чоловіків. У кімнаті на момент події перебували троє осіб.
Внаслідок вибуху 46-річний чоловік помер у лікарні.
Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події.Tweet