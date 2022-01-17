Вночі у Івано-Франкфвську підірвали BMW – виконавець залишився без руки

В ніч на 17 січня в житловому дворі Крихівців, що на околиці Івано-Франківська, стався вибух – його ініціатор отримав важку травму.

Вибух на вулиці Крайній стався близько другої ночі – місцеві мешканці зафіксували, що невідомий вибуховий пристрій здетонував у машині BMW X5. До ранку на місці події працювали правоохоронці, які оглядали машину і проводили слідчі дії.

Попередньо “Галці” стало відомо, що підривник машини приїхав у двір на таксі і намагався пошкодити BMW. Від вибуху авто він отримав травму руки, самостійно покинув місце пригоди і згодом звернувся за допомогою до медиків. Через серйозність ушкоджень ті ампутували частину кінцівки. Вік травмованого чоловіка – близько 20-ти років.

У поліції Прикарпаття редакції підтвердили факт інциденту, деталі пригоди повідомлять згодом.