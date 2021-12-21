Во Львове задержали киевлянина, который приставал к девочке в школьном туалете

Во Львове задержали мужчину, который, переодевшись в женскую одежду, приставал к ученице 2-го класса в школьном туалете.

Об этом сообщают в полиции Львовской области.

Ранее мать семилетней школьницы сообщила в полицию, что неизвестный зашел в школьный туалет и пытался совершить в отношении ребенка развратные действия.

Полицейские задержали неоднократно судимого 50-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вскоре следователи сообщат ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что мужчина переоделся в женскую одежду и сказал ребенку, что он — врач. // УНИАН